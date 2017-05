Amet: õitsvaid taimi ei tohi pritsida

Mesilaste ja teiste kasulike putukate kaitsmise eesmärgil kehtivad Eestis juba aastaid õhust pritsimise ja õitsvate taimede pritsimise keeld, tuletab põllumajandusamet meelde. Samuti on mesinikel ja taimekaitsetööde tegijatel omavaheline teavitamiskohustus.

Erandina võib õitstvaid taimi pritsida ainult siis, kui taimekaitsevahendi kasutamisjuhendil on vastav märge. Sellisel juhul tuleb taimekaitsevahendit kasutada varahommikusel või hilisõhtusel ajal, mil mesilased ei lenda. Põllumehel tuleb vähemalt 48 tundi enne taimekaitsevahendi kasutamist teavitada kõiki mesinikke, kes on endast teada andnud ja kelle mesipuud asuvad 2 km raadiuses pritsitavatest põldudest.

Taimekaitsevahendeid tohib majandus- ja kutsetegevuses kasutada ainult professionaal, kes on läbinud vastava koolituse ja omab taimekaitsetunnistust. Professionaalne kasutaja arvestab ka integreeritud taimekaitse põhimõtteid ja peab kasutatud vahendite kohta arvestust põlluraamatus. Taimekaitsetunnistuseta võivad vabamüügis olevaid taimekaitsevahendeid kasutada hobiaednikud koduaias ja oma tarbeks kasvatatavatel kultuuridel.

Kasutada on lubatud üksnes Eestis ametlikult registreeritud ja konkreetseteks tõrjetöödeks mõeldud taimekaitsevahendeid vastavalt kasutusjuhendile. Need vahendid on kantud taimekaitsevahendite registrisse. Pritsimistöid ei tohi teha, kui tuule kiirus on suurem kui 4 m/s ja õhutemperatuur kõrgem kui 25°C, arvestades ka tuule suunda lähedal asuvate objektide suhtes, et ära hoida nende võimalik saastumine. Taimekaitsetööde tegemise ajal on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid. Taimekaitseseade peab olema töökorras ja läbinud tehnilise kontrolli.

Taimekaitsetöödel peab järgima kõiki ohutusnõudeid, et vältida ohtu inimeste ja loomade tervisele ning ümbritsevale keskkonnale.