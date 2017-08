Andri-Peedo talu loob ideaalse kitsejuustu

AASTA PÕLLUMEES: kandidaat nr 3.

Kahe naaberriigiga piirnevasse Misso valda Võrumaal kolisid kunagised linnainimesed kaheksa aasta eest. Nüüdseks on neil kaks väikest poega, moodne kitsefarm 215 tüüringi tõugu kitsega ning paljutõotav tulevik kitsejuustu tootmises.

Praegu seisavad laagerdusruumi tühjadel riiulitel esimesed juustupartiid. Esimene aasta uues farmis ongi plaanitud juustuteo selgekssaamiseks. Talupidajad ei soovi oma sortimenti liiga laiaks ajada, et jõuaks valitud tooted võimalikult kvaliteetsed teha, neid piisavalt toota ning reklaamida.

Kitsefarmi pidajad osalevad aktiivselt ümbruskonna elus. Andri-Peedo talu on üks Setu Külavüü turismimarsruute, mille raames avatakse uksed näiteks augustikuisel kostipäeval. Kitsekasvatajate pere on ka Missomaa Ettevõtlike Inimeste Klubis. Peremees osaleb võimalusel Kaitseliidu õppustel ja võtab osa Misso vallavolikogu tööst.