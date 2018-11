Anu Hellenurme: võrreldes piimatootjatega on lihatootjad vaeslapsed

Kõik teemad viivad konkurentsivõimeni, sedastati tänavusel lihafoorumil. Olgu see siis loomade tervis, ravimine, turu-uuringud, tootearendus või teadus.

Foorumil tutvustasid oma kogemust ka Maailma Looduse Fondi Soome ja Rootsi harude esindajad. Nende sõnumiks oli, et tarbida tasuks pigem vähem, aga kvaliteetsemat liha, eelistades kodumaist.

Põllumajandus-kaubanduskoja lihatoimkonna juht Anu Hellenurme, miks valisite seekord just need teemad?Teemad said valitud riigi strateegilisest vaatest, et Eesti toit oleks hinnatud ja maal hea elada. Me teame, et maaelu arendamine vajab pikaajalist visiooni ning terviklikku lähenemist. Lihatootjate missioon on katta eestlaste toidulaud kodumaise toorainega ja hoida elus esivanemate pärandit, et karjamaalt jõuaks taldrikule täisväärtuslik, tervislik ja puhas toit.

Mis teaduse poole pealt puudu on, kui lihasektorit vaadata?

Vajame rohkem teadusuuringuid, näiteks loomade söötmise mõju kohta liha kvaliteedile. Olukorda saab muuta ainult sektor ise, investeerides teadus- ja arendustegevusse.

Kui võrrelda lihasektorit piimasektoriga, siis milles on vahe, kui rääkida teadusest?

Piimatootmise jaoks on Eesti Maaülikoolis väga hea kompetents võrreldes veise- ja seakasvatusega, lihatootjad vaeslapse osas.

Lihaveisekasvatus areneb jõudsalt, aga kompetents ja teadus ei ole veel välja kujunenud. Vajalik on koostöö kogu ahelas karjamaalt taldrikule, andes lisandväärtust. Vaja on viia tootmine, töötlemine, teadus ja tarbija huvid ühte tervikusse.