Audiitorid: ühise põlumajandusmpoliitika kavad peavad olema rangelt tulemuspõhised ja aruandekohustuslikud

Veel üks oluline muudatus on ÜPP maksete ELi toetuskõlblikkuse uus määratlemine, kuid arvestades kavandatud mudelis sisalduvaid piiranguid, nõrgendab see tõenäoliselt kindlustandvat raamistikku. Audiitorite sõnul on selle tagajärjel arvuliselt vähem kontrolle ja auditeid, mille tulemuslikkus on samuti väiksem.

„Liikumine tulemuspõhise hindamise suunas ei kaotaks vajadust kontrollida seaduslikkust ja korrektsust,“ ütles arvamuse eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige João Figueiredo. „Me kahtlustame, et õiguslik säte, mille kohaselt tuleb ainult väga väike osa kuludest kanda liidu eeskirjadega kooskõlas, võib muuta need eeskirjad mõttetuks ja kahjustada ELi õiguse kohaldamist.“

Audiitorid rõhutavad samuti kindla välise kontrollisüsteemi puudumist. Ettepaneku kohaselt ei saaks komisjon ei makseasutustelt kontrollistatistikat ega ka sertifitseerimisasutustelt kindlust põllumajandustootjatele tehtavate maksete kohta. Audiitorid hoiatavad, et see nõrgendaks komisjoni aruandekohustust. Samuti raskendaks see ühtse auditi lähenemisviisi kohaldamist, pidades eelkõige silmas sertifitseerimisasutuste väiksemat rolli.