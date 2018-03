Austria ärimehed ostavad jälle piimafarme kokku

Ahto Vili juhtimisel on Torma POÜ tõusnud Eesti piimanduseliiti kõrge piimatoodangu ja tugeva geneetilise baasiga karjaga, kus lüpsavad rekordlehmad. Mehe enda hinnangul on Torma POÜ nüüd heades kätes.

“Kartus väliskapitali ees on pseudohirm. Vaklaki omanik Wolfgang Leitner on maa kokkuostmise kõrval päris palju ka Eesti põllumajandusse investeerinud – see näitab, et ta on tõsine tegija,” lisas Ahto Vili.