AVATUD TALUDE BLOGI | Talud löövad homme uksed valla, üritus on avatud

Avatud talude päev

Täna toimus Juurimaa Tallis Raplamaal meeleolukas avatud talude päeva avaüritus, millega juhatati pidulikult sisse homme, 22. juulil toimuv neljas üle-eestiline avatud talude päev.„Eesti maaelu on väga mitmekesine ja rikkalik. Maal elavad väga töökad ja ettevõtlikud inimesed. Tänu ettevõtlikele maainimestele saamegi avatud talude päeva korraldada juba neljandat korda. Ainult nende töö tulemusel ongi sel aastal avatud pea 300 talu, kes rõõmuga külalisi vastu võtavad ning neile oma töid ja tegemisi näitavad. Ma tahan kõiki neid inimesi isiklikult tänada. Teie viitegi Eesti elu edasi,“ sõnas maaeluminister TarmoTamm oma avakõnes.Eestimaa Talupidajate Keskliidu nõukogu esimees Kalle Hamburg lausus, et tal on hea meel näha, et agroturism kogub populaarsust. „Loodan, et inimesed leiavad tee taludesse ka muul ajal kuiavatud talude päeval.“Ka Erki Uustalu, Rapla Põllumeeste Liidu juhatuse esimees tänas kõiki avatud talude päeva korraldajaid ning talusid, keshomme oma uksed avavad, et näidata maaelu mitmekesisust ja eripärasid. „Tulge kõik homme avatud talude päevale ja vaadake, mida maal tehakse!“Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakonna juhataja asetäitja Krista Kõiv rõhutas, et väga paljudel avatud taludel on väga põnevad programmid. „Julgelt võin öelda, et rohkem kui pooltel taludel on välja pakutud erinevad töötoad või võimalus proovida mõnda talu igapäevategevust. Talupered innustavad külalisi käsi külge panema ja midagi ise proovima!“Avatud talude päeva avapaugu võõrustaja, Juurimaa Talli esindaja Kristiina Raudnagel aga tänas kõiki abilisi ja vabatahtlikke, kelle abiga korraldati väga meeldejääv ja nauditav üritus. Samuti loodab ta, et kõik huvilised, kes täna veel Juurimaa Talli hobuseid ja teisi loomi uudistama ei jõudnud, tulevad sinna homme, 22. juulil.Homme toimuval avatud talude päeval avavad oma uksed ligi 300 talu, põllumajandustootmist ja maaettevõtet.https://g4.nh.ee/dgs/loader.php#id=230897

Baltimaade suurimas kitsefarmis Konju mõisa talus pakutakse homme palju põnevat - miniloomaaed, piimakokteilid ja muud piimatooted, hobustega ratsutamine, kitsetallede pildistamine, traktoriga sõitmine ja põllumajandustehnika uudistamine. Loomulikult on võimalik osta head toitu kohalikelt oma ala meistritelt - talupoe avamine leiab aset just homme hommikul. Teid ootavad ees üllatused ning palju õnnelikke hetki!

Tahad teada, kuidas kartul kasvab? Mine vaata! Kui palju meil kartulit kasvatatakse, seda teab ja ütleb sullegi statistikaamet.

Ja et sul aimu oleks, mis avatud talude päeval toimuma hakkab, vaata möödunud aastal jäädvustatud hetki. https://g3.nh.ee/dgs/loader.php#id=199656

Mida ilm homseks pakub? Ilmateenistuse andmetel tuleb pühapäev päikeseline ja kuiv, õhutemperatuuri lubatakse 24-29 soojakraadi vahele. Ideaalne ilm maale sõitmiseks ja külaskäiguks!

Tänane päev tõotab tulla kaunis ja üdini suvine. Sestap on muude tegemiste kõrvalt igati sobilik teha plaane homseks avatud talude päevaks. Talupidajad üle kogu Eesti ootavad just sind ja sind ja sind! Harjumaal Kuusalu vallas Kiiu-Aabla külas asuva Arli puukooli perenaine Anne Haak on homme valmis rääkima-näitama lilledest kõike, mida ta teab. "Lilledes on võlu ja ilu;" ütleb Anne. https://g4.nh.ee/dgs/loader.php#id=230869

Võib vabalt juhtuda, et kohtute avatud talude päeval viinamarjadega ja armute. Ootamatuste vältimiseks tasub juba ette välja uurida, kuidas viinamarju lõigata nii, et saak ka eestimaistes tingimustes rikkalikuks kujuneks. See on võimalik, ütlevad inimesed, kes teavad!http://maakodu.delfi.ee/news/maakodu/aed/videod-pohjalik-ulevaade-kuidas-loigata-viinapuid-et-saada-head-saaki?id=83105079

Saaremaal asuva Pajuvärava talu perenaine Heidi Hanso kostitab külalisi juba homme ja ka ülehomme soolakurgiga. Äge!

Ohoo, selgub, et tasuta avatud talude päevale viivatesse bussidesse on veel vabu kohti. Kraba endale vaba iste ja sõida!Tallinnast Jõgevamaale:https://www.eventbrite.com/e/avatud-talude-paev-2018-jogevamaa-buss-epkk-tickets-47950642663Tallinnast Järvamaale ja Lääne-Virumaale:https://www.eventbrite.com/e/avatud-talude-paev-2018-jarva-ja-laane-virumaa-buss-epkk-tickets-47950437048Ja Saaremaal mahub huvilisi veel koguni kahte bussi: https://www.eventbrite.com/e/avatud-talude-paev-2018-saaremaa-buss-1-etkl-tickets-47951676756https://www.eventbrite.com/e/avatud-talude-paev-2018-saaremaa-buss-3-etkl-tickets-47952409949

Vaata reaalajas töötavatest veebikaameratest, mida teevad Vana-Sirge Küüliku talu kanad ja Ranna Rantšo loomad. Inimesi vilksatab ka vahel ekraanil :)http://www.avatudtalud.ee/et/loomakaamerad

Arvad, et laut ja ilusalong ei sobi kokku? Vaariku talu pererahvas aga on tõestanud, et sobivad ikka küll. Avatud talude päeval näitavad nad seda kõike ka külalistele, kes tallu sisse astuvad. Fotod: https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=230815Ja lugu: http://maaleht.delfi.ee/news/maamajandus/uudised/avatud-talude-paev-vaariku-talus-on-lehmade-korval-ka-ilusalong?id=83065153#cxrecs_s

Stress tapab ja väsimus kurnab? Loomad oma mõnusa olekuga aitavad sellest üle saada ja helge meeleolu luua. Proovi! mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;color:black; mso-ansi-language:ET;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/video-kamelia-turismitalus-aitavad-loomad-ja-linnud-inimeste-stressi-maandada?id=82698147

Linnas on kuum, maal põud. Mismoodi tõeline põud välja näeb, seda võiks igaüks vähemalt korra elus näha ja kogeda. Et oleks, mida lastelastele rääkida ja mälestusteraamatusse kirja panna. http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/poua-jatkudes-peavad-lehmad-talvel-maisi-pohku-ja-usa-heina-krompsutama?id=83098865

Maalehe arvates on see väga hea mõte minna avatud talude päeval tutvuma selle kandi inimestega, kuhu elama kolida soovid. http://maaleht.delfi.ee/news/maamajandus/uudised/motled-maale-kolida-tore-tutvu-oma-unistuste-kodukandi-kogukonnaga-juba-puhapaeval?id=83099089

Enamus tasuta bussireise taludesse on kahjuks juba broneeritud, kohti on veel saada vaid venekeelsele reisile Tallinnast Pärnumaale. https://www.eventbrite.com/e/avatud-talude-paev-2018-parnumaa-buss-vene-keeles-etkl-tickets-47953639627?aff=ebdssbdestsearch

Avatud talude päeval saab ka hobustega tutvust teha. Statistikaamet on hobusetalud kaardile pannud, kuid peitnud hobuste vahele ka ühe müütilise olendi. Kui sa selle üles leiad, saada postitus sõbrale edasi – kas tema ka leiab? https://www.facebook.com/Statistikaamet/photos/a.10150204803870461.454177.323304855460/10160486382550461/?type=3&theater

Mõned põnevad võimalused maaeluga tuvumiseks on siin. Vaata! http://maaleht.delfi.ee/news/maamajandus/uudised/avatud-talude-paev-kalevivabrikandi-suveloss-saab-uue-elu-veinimoisana?id=83049795

