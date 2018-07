“Tahtsime Tallinnast ära, et iseenda äranägemise järgi elada,” räägib Raili Hein. “Nägime selle maja müügi kuulutust kinnisvaraportaalis ja see hakkas meid kohe inspireerima. Sellel on täiskelder.”

Täiskelder on oluline sellepärast, et Raili on suurepärane veinimeister, ning see, mida nad teha tahtsid, oligi just nimelt veinitootmine.