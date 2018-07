AVATUD TALUDE PÄEV | Maaleht uuris välja, kes ja millal selle üle-eestiliseks kujunenud massiürituse algatas

Küsimusele, kes siis on avatud talude päeva algataja, on Koit Tederi sõnul raske üht konkreetset nime vastuseks tuua.

„Mina olin ka sel reisil ja mäletan, et kui hakkasime Ahvenamaalt tagasi tulema, ootasime sadamas laeva, siis Silva Anspal viskas õhku küsimuse, et kas teeme avatud talude päeva ära? Kõik olid nõus!,” teatab Teder. Lisades muigamisi, et siis saab ju teda ennastki osaliselt algatajaks pidada, kuna ta oli mõtte sünni juures.

Teder toob Silva Anspali kõrval esile ka Reet Länkuri, kes Türi taluliidu esimehena algaastatel aktiivselt üritust korraldas.

Reet Länkur on varem Maalehele selgitanud, kui vaimustuses olnud kõik Ahvenamaa talupidajate algatusest. Ta meenutas, kuidas Ahvenamaal olid uksed külastajatele avatud reedest pühapäevani. Reedel ja laupäeval tutvuti taludega, aga pühapäeval peeti taluturgu, kus piirkonna talunikud pakkusid müügiks oma toidukraami.

Esimesel Eestis peetud avatud talude päeval lõi uksed külalistele valla kümme talu Paide ja Türi ümbruses, tänavu oli avatud talusid ligi 300 üle terve Eestimaa.

„Kui meil poleks esimene avatud talude päev õnnestunud, siis poleks see liikumine kasvanud ka üle-eestiliseks,” ütles Koit Teder.

