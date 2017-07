Avatud talude päev oli tõeline dessant linnast maale

“Kasvav huvi avatud talude päeva vastu näitab, et Eesti inimene hoolib maaelust ning ehedast Eesti toidust. Loodan, et inimesed külastavad talusid ka muul ajal, et sealt värsket eestimaist toitu osta,” hindas ettevõtmist maaeluminister Tarmo Tamm.

Tänavune avatud talude päev paistis silma selle poolest, et talude tegevusvaldkonnad on väga mitmekesised – loomakasvatusest ja aiandusest muuseumide ja teatritaludeni.

Maaeluministeeriumi andmetel oli tänavu enim külastajaid Andre Farmis, 5600. Konju Kitsefarm võõrustas 4000 inimest, Ihaste talle ja Angorabbit 3000 inimest. Esko talu külastas 2400, Loigu talu 2076 ja Rebala talle 2000, Mahefarmi OÜd 1800, Siidrifarmi 1500, Polli Loomaaeda 1450, OÜ Voore Farmi 1317, Saksa Talupoodi 1300 ja Saidafarmi OÜd 1270 inimest.