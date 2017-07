Avatud talude päeval osaleb 53 mahetalu ja -töötlejat

Mahetalud on avatud talude päeval jõuliselt esindatud: sellel aastal osalevast ligi 280 talupidamisest ja põllumajandustootjast on 53 mahepõllumajanduse või mahetoodete töötlemisega tegelevad ettevõtted.

Mahetalud ootavad külastajaid avatud talude päevale pühapäeval, 23. juulil kõikides maakondades, kõige rohkem on neid Saaremaal ja Pärnumaal.

„Kõige toredamaks peame just seda, et külaliste seas on nii palju erinevaid inimesi, kes jagavad häid soovitusi, lõbusaid muljeid ja asjalikke kogemusi nii põllumajandusest, turismist, ökotoidust kui ka üldse eluolust,“ ütles Karin Kuusemaa Läänemaal asuvast Tammejuure mahetalust, kus Avatud Talude raames kutsutakse huvilisi külla juba kolmandat aastat. „Päeva lõpus on südames hea tunne, et ajame siin metsa sees ja põldude vahel õiget Eesti asja ning tekib tahe kõiki uusi päeva jooksul kogunenud ideid kohe ellu viima hakata. Sel pühapäeval avame näiteks kanepikohviku, kus püüame kasutada palju ökotoorainet – loodame, et külalistele meeldib selline põnev vaheldus!"

Samuti kolmandat aastat külalisi võõrustaval Saaremaa Riido ökotalu peremehel Jaan Kiideril jätkub selle päeva kohta häid sõnu: „Oleme aastaid toimetanud mahedalt ja seda tootmisviisi tutvustanud paljudele nii oma talus kui ka muude ettevõtmiste raames. Inimeste harimine on väga tähtis ja sellisel päeval saab näiteks igaüks oma silmaga näha, et mahekanad saavad tõesti õuel siblida ja õrrel puhata. Mahetootmise kohta küsitakse palju ja me jagame selgitusi rõõmuga.“

Talud on 23. juulil avatud kell 10.00–17.00. Rohkem infot www.avatudtalud.ee