Avatud talude päevale on Hiiumaalt registreerunud vaid üks talu

23. juulil kolmandat korda toimuvale üle-eestilisele avatud talude päevale on registreerunud 186 talu ja põllumajandustootjat. Registreerida on võimalik kuni 1. maini.

Harjumaalt on registreerunud 33, Pärnumaalt 24, Viljandimaalt 17, Tartumaalt 16, Valgamaalt 15, Põlvamaalt 14, Lääne- ja Ida-Virumaalt 10, Järva- ja Raplamaa 9, Lääne- ja Võrumaalt 8, Saaremaalt 7, Jõgevamaalt 5 ja Hiiumaalt 1 talu.

„Eelnevalt osalenud ettevõtjad on avatud talude päeva kirjeldanud kui ühte parimatest riigipoolsetest algatustest Eesti maaelu ja väiketootja jaoks maapiirkonnas. Neil, kelle juurest saab midagi kaasa osta, on kindlasti aasta parim müügipäev ja otse tootjalt ostes on hind tarbijale ka soodsam,” ütles avatud talude päeva projektijuht Karolin Lillemäe Maaeluministeeriumist. „Kutsume talusid ennast kirja panema, registreerimine kestab 1. maini!”

Esmakordselt osaleb 60 talu, teist korda 62 talu ja kolmandat kord 64 talu. Kolmandat korda osaleb mahemarjakasvatusega tegelev Peedo talu Põlvamaalt. „Avatud talude päev on väga positiivne üritus, mis toob tarbijad otse koduhoovi kohale. Isegi kaugema nurga rahva juurde, nagu me oleme, tuli ilma suurema reklaamita kohale ligi 400 inimest,” ütles talu peremees Aare Rätsepp. „Aina suuremat huvi tuntakse marjakasvatuse vastu. Uuritakse, kas 14 hektari pealt korjatakse marjad käsitsi ära, paljud näevad marjakombaini esimest korda.”

Tegevusalade järgi on enim registreerunud talud, kus saab erinevaid loomi või linde näha (90), palju on ka iluaianduse (33), käsitöö (29) ning piimatootmisega tegelejaid (28).

Avatud talude päeval osalemiseks tuleb talu või põllumajandustootmine hiljemalt 1. mail registreerida SIIN.

Esimene avatud talude päev toimus 2015. aastal, kui oma uksed avas külastajatele 147 talu, 2016. aastal osales 234 talu.