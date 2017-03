Balti riigid tahavad seakatkuga võitlemiseks EL-ilt rohkem toetust

Eesti, Läti ja Leedu soovivad Euroopa Liidult saada täiendavat toetust seakatku vastu võitlemiseks ja haiguse tõttu kahju saanud seakasvatuse arenguks.

Suur osa Balti riikidest on Aafrika seakatku tõttu piirangutsoonis. Eesti, Läti ja Leedu on investeerinud palju raha, et pidurdada haiguse levikut.

"Arvutasime, et oleme Euroopa Liidult tagasi saanud ainult 9 protsenti. See on väga väike osa, arvestades, et moodustame sisuliselt haiguse Euroopasse leviku tõkestamise eesliini," märkis Läti põllumajandusminister Janis Duklavs ER-ile.

Mai algul otsustatakse, kui suurt summat Euroopa Liidult ühiselt küsitakse.

"Eelkõige võiks raha anda sellele, et katku veel paremini kontrolli all hoida," selgitas maaeluminister Tarmo Tamm.

Allikas: ERR