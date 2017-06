Baltic Agro ennustab: tänavu tuleb hea vilja-aasta

Külm kevad andis taliviljale aega juurt kasvatada ja mullast toitaineid koguda, kinnitasid nõustajad kõikidel juba peetud Baltic Agro põllupäevadel.

Baltic Agro on rajanud põldkatseid kümnekonnas Eesti eri paigas Saaremaast Sänna ja Sadalani.

Esimesed põllupäevad olidki Saaremaal ning Lõuna-Eestis Haage Agros ja Sännas.

Kui mullu võis öelda, et Saaremaa põllud olid justkui teiselt planeedilt, siis tänavu see nii ei paista olevat. Kõik taliviljad on hästi säilinud või vähemalt suutnud talve üle elada ning kevadiste turgutamiste abiga ilusaks muutunud.

Baltic Agrol on põldudel erinevad kultuuri-, sordi- ja väetuskatsed. Nii võib jälgida näiteks taliodra, talirapsi, talinisu arengut.

Oma nägu hakkavad näitama ka suviviljad, näiteks Eesti põldudel suhteliselt uus Taani suvinisu sort 'Hamlet', samuti hernes ja peagi ka mais. Viimastel päevadel sadanud vihm on vähendanud ka hirmu, et kuiv kevad jätab suviviljad kiduma.

Samas on külm kevad olnud ebasoodne taimekahjurite arengule ja putukaid-mardikaid on siiani olnud näha vähe.

Järgmised Baltic Agro põllupäevad on Olustveres, Sadalas, Muugal ja Kuusikul.