Tartus pidas mõned päevad tagasi oma tehnikaseminari Baltic Agro Machinery.

Ettevõtte müügijuht Eiko Nõgols ei piirdunud ainult tehnikauudistega, vaid alustas väga põhjaliku ülevaatega põllumajanduse hetkeseisust – nii vilja- kui piimatootmisest. Nii tunnustas ta, et Eesti piimatoodang on ülikõva ning 85% piimakarjast elab kaasaegsetes lautades.

Nõgolsi sõnul on see fakt, et 2016. aastal oli traktoriturg 22% miinuses, vaid osaline tõde, kuna John Deere’il on ka järelturg väga hea.

Juttu oli ka investeeringutest. Nõgolsi sõnul on vilja hind madal, aga investeeringutele võiks mõelda sellepärast, et intressimarginaalid on praegu ülisoodsad. Ta lisas, et kõige parem koostööpartner on neil selles osas Nordea liising.

Seejärel mindi tooteuudiste juurde. John Deere’i seeriaid 5, 6, 8 ja 9RX tutvustas Kristjan Ruusamäe, kombainiuudistest rääkis Marek Peensalu. Tema sõnul toimub John Deere’i kombainide osas praegu tugev tootearendus ja kombain läheb üha paremaks. Juttu oli ka pritsidest jm tehnikast. Sellest, kuidas seda hooldada, rääkis hooldetiimi juht Jaanus Metsaots.