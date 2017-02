Krahv Friedrich Georg Magnus von Bergi nimelise innovatsioonipreemia pälvisid Eesti Taimekasvatuse Instituudi aretajad Maia Raudseping, Enn Kaljo ja Lea Narits uue sojaoa sordi „Laulema“ aretamise eest. Preemia eesmärk on innustada innovatsiooni maamajanduses.

Krahv Friedrich Georg Magnus von Bergi nimeline innovatsioonipreemia antakse sel aastal välja esimest korda. Preemia antakse välja MTÜ Eesti Rukki Seltsi, Sangaste Vallavalitsuse ja Maaeluministeeriumi koostöös.

„Hinnates konkursile esitatud projektide uuenduslikkust, keskkonnasäästlikkust ja majanduslikku potentsiaali, otsustas hindamiskomisjon kuulutada ühehäälselt innovatsioonipreemia konkursi laureaadiks sojaoa sordi „Laulema“ aretajad,“ ütles Sangaste vallavanem, konkursi hindamiskomisjoni esimees Kaido Tamberg. „Tunnustame preemiaga Eesti Taimekasvatuse Instituudi sordiaretajate innovaatilisust uue Eesti tingimustesse sobiva kõrgeväärtusliku valgu- ja õlikultuuri sojaoa sordi aretamisel ja sobilike kasvatustehnoloogiate väljatöötamisel. Hindamiskomisjon leidis, et sojaoa kasvatamisel on Eestis perspektiivi ning see võiks kujuneda vähemalt sama edukaks kui rapsikasvatus.“

Hindamiskomisjoni otsusele andis heakskiidu ka Bergi perekonna esindaja krahvinna Sylvia-Alexa von Berg.

Krahv Friedrich Georg Magnus von Bergi nimelise innovatsioonipreemia eesmärk on tunnustada maamajandussektori edendajaid Eestis, kelle tegevuse tulemusena on loodud uuenduslikke tooteid ja teenuseid või kelle tegevus innustab kasutama innovaatilisi lahendusi ja praktikaid.

Innovatsioonipreemia võitja valis 8-liikmeline hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad Maaeluministeeriumi, Eesti Rukki Seltsi, Sangaste Vallavalitsuse, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti Maaülikooli ning põllumajandus- ja kalandussektori esindajad.

Preemia suurus on 1000 eurot. Preemia määratakse isikule, ettevõttele või asutusele, kelle poolt on välja töötatud või juurutatud uudne maamajandussektoris või maamajandussektori saaduste töötlemisel rakendatav lahendus.

Innovatsioonipreemia anti üle Sangaste lossis toimunud krahv Friedrich Georg Magnus von Bergi 172. sünniaastapäevale pühendatud innovatsioonipreemia päeval, et tunnustada krahv Bergi pärandit.