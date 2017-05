E-Piim hakkab Paidesse rajama ühistulist piimatööstust

15 miljonit eurot toetust ühistulise tööstuse rajamiseks võib minna E-Piim Tootmise ASile, kelle PRIA-le esitatud projekti pidas piimatööstuse suur- projektide hindamis- komisjon parimaks.

Aasta algul esitasid PRIA-le taotluse uue tehase rajamiseks ja sellekohase toetuse saamiseks kaks tootjate-tööstuste gruppi: E-Piim Tootmine AS ja MilkEst AS. Eelmisel nädalal valis hindamiskomisjon eesotsas Indrek Neiveltiga kahest võistlevast taotlusest parimaks E-Piima projekti ja tegi PRIA-le ettepaneku selle toetamiseks.

Komisjoni esimees Indrek Neivelt nentis, et mõlemad projektid olid väga hästi läbi mõeldud.

“Toetuse eesmärk on peatada toorpiima eksport ja saavutada kõrgem ning stabiilsem toorpiima kokkuostu hind. E-Piima projekti puhul nägime, et tänu uuele tootmisele on Eesti piimatootjal võimalus saada aastas praegusest vähemalt 15 miljoni euro võrra suuremat tulu,” ütles Neivelt.