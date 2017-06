E-Piima nõukogu liige Ants Aaman: Me ei lükka tagasi kedagi, kes soovivad hakata uude tööstusse piima tooma!

15 miljonit eurot toetust ühistulise piimatööstuse rajamiseks võib minna E-Piim Tootmise ASle, kuna piimatööstuse suurprojektide hindamiskomisjon pidas E-Piima projekti parimaks.

Veel pole PRIA oma lõplikku otsust teinud, aga juba räägitakse laiemalt põllumajandusringkondades, et piimatootjad peaksid oma tööstuse rajamise puhul tegema suuremat koostööd ja uude tööstusesse hakkama toorpiima viima.

E-Piima nõukogu liige, Harjumaa piimatootja Ants Aaman on sel teemal teiste seas sõna võtnud ka 1. juuni Maalehe artiklis „E-Piim hakkab Paidesse rajama ühistulist piimatööstust“. Paraku on artikli toimetamise käigus tekkinud lausesse viga, mida Ants Aaman omaks ei võta.

Ants Aaman lükkab ümber Maalehe paberlehes tema suhu pandud lause, justkui tehakse ühistu liikmetele eeliseid.

„Me ei lükka tagasi kedagi, kes soovivad hakata uude tööstusesse piima tooma“, ütleb Aaman. Ta rõhutab, et ta pole öelnud Maalehe ajakirjanikule midagi sellist, et tehakse eelistusi E-Piima projekti toetanud liikmetele.

“Mingeid eelistusi ei tehta! Eelistus võib ju tähendada mingisugust madalamat piimahinda. Sellist otsust, sellist mõtet pole kunagi E-Piima nõukogus olnud,“ rõhutab Ants Aaman.

Ta selgitab, et neile inimestele – talunikele, piimatootjatele, kes on toetanud E-Piima projekti algusest peale, jääb moraalne eelistunnetus.

„Nad on justkui moraalselt tõstetud – see on inimese sisetunnetus, hoopis teine asi,“ ütleb Harjumaa piimatootja.

„Aga et hakatakse tegema erinevaid piimahindasid – see on absoluutselt vale, on pahatahtlik mõttekäik,“ lisab Ants Aaman.

15 miljoni eurose investeeringutoetuse saamiseks esitas PRIAle taotluse kaks tootjate gruppi – E Piim Tootmine AS ja MilkEst AS. Taotlusi hinnanud hindamiskomisjon eelistas E-Piim Tootmise ASi taotlust, esitades oma paremusjärjestuse PRIAle.

Komisjoni ettepaneku alusel kinnitab paremusjärjestuse PRIA peadirektor. Seejärel teeb PRIA kõik meetme määruses nõutud kontrollid ning teatab oma otsuse 29. juuniks.

E-Piima taotluses on seatud sihiks rajada Paidesse uus ühistuline piimatööstus, mille ümbertöötlemisvõimsus peaks olema kuni 1000 tonni piima päevas.