E-põlluraamat teeb mullaproovide analüüsi põllumehele peagi lihtsamaks

Muld on põllumehe sõber, kuid sõpruse nimel tuleb ka pühendumust ja lugupidamist üles näidata.

Põldude mulla olukorra jälgimiseks ja õigete väetamisotsuste tegemiseks peab põllumees tellima regulaarselt teaduspõhiseid mullaproove, mis kirjeldavad põllu makro- ja mikrotoitainete ning pH tasakaalu.

Mullaproovide analüüsimine ja võrdlemine on aga tänu erinevatel aegadel ja erinevatelt põldudelt võetud proovidele põllumehele suhteliselt ebamugav, sest kaustatäit kaarte ja tabeleid on korraga praktiliselt võimatu analüüsida.

Seetõttu on e-põlluraamat VitalFields peagi esitlemas oma rakenduses uut tööriista, mis võimaldab klientidel mullaproovide andmeid otse oma kontole importida. VitalFieldsi esindaja Tanel Tangi sõnul lubab uus tööriist põllumehel kõigi oma põldude mulla olukorda korraga vaadelda ja analüüsida ning johtuvalt sellest tulevikuplaane pidada.

„Püüame oma rakenduse uuendustega põllumehe elu järjest lihtsamaks teha. Mullaproovide võtmine ja analüüsimine on põllumajandustootjatele vajalik, kuid selle tulemuste analüüs on suur töö. Põldudelt on kohustuslik mullaproove võtta regulaarselt vähemalt iga viie aasta tagant, et määrata vajalikud toiteelementide sisaldused ja põldude väetamise vajadused. Mida kiiremini saab proovide analüüsi tulemustest ülevaate, seda rohkem jääb aega järgmise põlluhooaja planeerimiseks,“ rääkis Tang.

Põllumees Sander Hiire on uut võimalust juba proovida saanud ning tema sõnul aitab VitalFieldsi kantud info tal paremaid agronoomilisi otsuseid vastu võtta.

„Kõik muu põldudega seotud info on mul juba VitalFieldsi sisestatud. Nüüd sain ka kõikide põldude mullaproovid sinna importida. Mullaproovide kaart annab hea ülevaate, millistelt põldudelt ja millal olen proovid võtnud. Erinevad värvid näitavad lämmastiku, fosfori, kaaliumi ja mulla happelisuse andmeid ning selle põhjal on edaspidiseid agronoomilisi otsuseid juba lihtsam vastu võtta,“ kinnitas Hiire.

Enne, kui rakendus võimaldab põllumehel endal mullaproovide andmed rakendusse importida, saab VitalFieldsi spetsialistide abil uut teenust proovida. Selleks tuleb küsida enda mullaproovide võtjalt SHP failid ning saata need meiliaadressile info@vitalfields.com koos talu nimega. VitalFields kannab proovide andmed oma süsteemi ning põllumees saab oma konto all lisaks muudele põlluandmetele edaspidi ülevaatlikult analüüsida ka oma põldude mullakvaliteeti.