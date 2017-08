e-PRIAs algas noortaluniku toetuse taotluste eeltäitmine

Foto on illlustratiivne.

Alates 21. augustist pakub PRIA noortalunikele võimalust eeltäita e-PRIAs taotlus põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse saamiseks. 28. augustist kuni 4. septembrini saab taotluse ära esitada.

Toimub maaelu arengukava 2014-2020 põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse (MAK meede 6.1) teine taotlusvoor. Programmperioodiks kavandatud meetme eelarve on 22,1 miljonit eurot, sellest 5 miljonit algavaks vooruks. Ühe taotleja toetuse piirmäär on 40 000 eurot ning toetust on tal võimalik saada üks kord.

Lisaks füüsilisest isikust ettevõtjale ja osaühingule saavad taotlejaks olla ka aktsiaselts, täis- ja usaldusühing. FIE, äriühingu osanik või aktsionär peab taotluse esitamise ajal olema noorem kui 41 aastat. Tal peab olema põllumajanduslik haridus ja töökogemus või tuleb need omandada 36 kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. Kehtivad ka mitmesugused nõuded senistele majandusnäitajale.

Analoogne meede oli populaarne ka eelmisel MAK perioodil, mil 846 noortalunikku said kokku 32,9 miljonit eurot. Eestis on põllumajandusjuhtide seas alla 35-aastaste osakaal 7,5%, samas 65+ osakaal üle 30%. Toetusmeede soosib põlvkondade vahetust, abistab noori põllumajandusliku majapidamise sisseseadmisel ja edendamisel ning laiendab maapiirkondade noorte tööhõive võimalusi.

Toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused on kehtestatud maaeluministri määrusega, põhjalikku lisainfot pakub määruse seletuskiri. Koos taotlusega esitatavas äriplaanis tuleb vähemalt 50% tegevuste maksumusest planeerida investeeringute tegemiseks. Määrus sätestab ka nõuded toetuse saaja põllumajandusliku standardkogutoodangu väärtusele ja põllumajandusliku kogutoodangu müügitulu suurusele pärast toetuse kättesaamist.

PRIA juhib tähelepanu, et nõuete täitmise ning hindamiskriteeriumitele vastavuse kontrollimiseks peavad asjakohased majandusaasta aruanded olema taotluse esitamise ajaks äriregistrile esitatud.

Laekunud toetustaotlusi hindab hindamiskomisjon määruse lisas kirjeldatud alustel. Toetuse saamise lävendiks on 15 hindepunkti. Kui toetust soovitakse eelarvest rohkem, määratakse need paremusjärjestuse alusel.

Otsused teeb PRIA hiljemalt 27. novembriks 2017 ning 30 tööpäeva jooksul makstakse määratud toetustest 75% välja. Teise osa summast saab noortalunik pärast kõigi äriplaanis kavandatud tegevuste elluviimist ja selle kohta dokumentide esitamist, sh peale nõutud põllumajandusliku hariduse omandamist.

Taotlemiseks vajalik info ja juhised e-PRIA kasutamiseks on PRIA kodulehel, abi saab infotelefonil 7377 678. PRIA palub mitte jätta taotluse esitamist viimasele päevale, et ootamatud vajakajäämised andmetes ei saaks takistuseks taotluse esitamisel.