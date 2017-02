27. veebruarist 5. märtsini saavad põllumajandusettevõtjad e-PRIA elektroonilises kliendiportaalis eeltäita põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse taotlusi. 6.-13. märtsini saab taotlused ära esitada.

Maaelu arengukava 2014-2020 käesoleva toetusmeetme tänavune eelarve on 22,5 miljonit eurot. See jaotub mitme valdkonna vahel: teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamine – 5 625 000 eurot; piimatootmine – 6 750 000 eurot; loomakasvatus (v.a piimatootmine ja mesindus) – 5 625 000 eurot; muu põllumajandustootmine – 4 500 000 eurot. Üks taotleja võib saada MAKi perioodil kokku kuni 500 000 eurot. Toetust rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest.

Meetme eesmärgiks on põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamine läbi tootmise kaasajastamise ja ühise majandustegevuse edendamise, keskkonnahoidlike põllumajandus- ja loomakasvatusehitiste rajamise ning uuendamise ja keskkonnasõbraliku energia tarnekindluse suurendamise. Toetust saab tootmisega seotud ehitisteks-rajatisteks, sinna seadmete soetamiseks, samuti mobiilsete põllumajandusmasinate ja –seadmete ostmiseks, istandike rajamiseks, seenekasvatus- ja mesindusinventariks.

Käesolev taotlusvoor on juba neljas. „Varasemaga võrreldes on meetme määruses muudatusi, näiteks on võimalik toetust saada niisutussüsteemide rajamiseks ja sinna seadmete soetamiseks,“ juhib tähelepanu PRIA arendusbüroo juhataja Rauno Aun. „Muudatused puudutavad ka FIEde taotlemisvõimalusi. Täpsemate nõuete, toetuse saamise tingimuste ja toetusemäärade kohta soovitame kindlasti lugeda meetme määrust, abistavat infot pakub ka PRIA koduleht.“

Rauno Aun rõhutab, et taotluse esitamine on võimalik ainult e-PRIA kaudu. Selle kasutamiseks on samuti juhis PRIA kodulehel ning e-PRIAs on iga sammu juures vajalik abiinfo. Taotluste esitamise e-teenus on üles ehitatud selliselt, et süsteem võrdleb pidevalt andmeid erinevate registritega (äriregister, ehitisregister, kinnistusraamat jne). “Kui taotleja hinnangul ei ole süsteemi ettekuvatavad andmed õiged, siis tuleb pöörduda vastava registripidaja poole, et andmed korrektseks saaks. PRIA ise teistes registrites andmeid muuta ei saa,“ ütleb Aun. Taotluse täitmisel saab abi PRIA infotelefonil 737 7678 ning PRIA maakondlikes teenindusbüroodes saab kasutada e-PRIA kliendiarvuteid.

Otsused toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise kohta teeb PRIA 13. juuliks.