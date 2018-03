EESTI EKSPRESS | Otsitakse ahnet petist, kes saastas tuhandeid tonne Eesti mahevilja

Viieks aastaks toetuslepingu sõlminud mahepõllumehed saavad tänavu oodatust vähem toetust. See tähendab neile väga rasket aastat, mis võib kaasa tuua ekspordipettusi ja Eestile ränga mainekahju.

„Enne menetluse lõppu ei saa me mõistagi midagi kommenteerida,“ ütleb Eesti ühe suurema viljaeksportija Baltic Agro mahevilja ostu-müügijuht ­Vallo Tenson viisakalt. Arusaadav. Olukord on tõesti ebamugav, sest Eesti Ekspress on saanud teada Eestist alanud ja üleeuroopalise hoiatuseni viinud mahepettusjuhtumist.

Lühidalt on asi nii. Möödunud aastal sai Eesti veterinaar- ja toidu­amet (VTA) Taanist ühtäkki ohuteate, et Eestist pärit maheviljast avastati lubamatut kemikaali kloormekvaati. See on viljale pritsitav kõrretugevdaja, mida kasutatakse tavalises, intensiivpõllumajanduses vilja lamandumise vältimiseks. Mahetootmises on kloormekvaat aga absoluutselt keelatud. Nii saatsidki Taani ametnikud Eesti viljast leitud kemikaali kohta välja ohuteate kõikidele Euroopa Liidu riikidele. Rikkumisest teavitati ka Euroopa Komisjoni.

Eestis hakkas VTA kohe asja uuri­ma ja korraldas Baltic Agros erakorralise kontrolli. Uuriti, kellelt on Baltic Agro teravilja ostnud, kellele on seda veel müüdud, kas ostetud-müüdud kogused klapivad. Selgus, et kokku oli Baltic Agro ostnud teravilja 47 tootjalt. VTA andis saadud info edasi põllumajandusametile, kes kontrollis juba teraviljakasvatajaid.

Kes neist saastas tuhandeid tonne mahevilja ja sellega koos ka Eesti kui maheeksportija mainet?

