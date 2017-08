Eesti esimene trühvlikasvandus paikneb Saaremaal

Karmo Kalda lõi Eesti esimese trühvliistanduse Saaremaale 2008. aastal. Saaki saab korjama hakata alles aastate pärast.

„Alguses ma isegi ei teadnud, mis on trühvel. Olin vaid kuulnud, et kuningad sõid seda,“ nentis Kalda. Mehel oli Saaremaal seisev maalapp olemas ning kui tuli välja, et mullastiku näitajad on trühvlikasvatuseks sobivad, otsustaski mees asjaga tegelema hakata, kirjutab Meie Maa.

Kuigi Kalda vanavanemad on Saaremaalt pärit, ei seo teda siinse saarega peale maalapi eriti midagi. Kalda ostis maatüki seepärast, et ühel hetkel pakuti seda talle odavalt.

Trühvlikasvatus on suuresti õnnemäng. Vähemalt seitse aastat kulub puude nakatamisest esimese trühvlisaagini.