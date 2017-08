Eesti ja Hiina põllumajandusministrid tihendasid Sloveenias kaubandussuhteid

Maaeluminister Tarmo Tamm kohtus Hiina põllumajandusminister Han Changfuga, et veelgi süvendada riikide kahepoolseid suhteid ning jätkata head partnerlust kaubanduse teemadel.

„Koostöösuhted Eesti ja Hiina vahel on olemas, kaubandusbarjäärid langemas ja kodumaistele ettevõtetele tegutsemisvõimalused loodud,“ sõnas maaeluminister Tarmo Tamm. „Loodan, et varsti suudame Hiinale pakkuda veelgi laiemat valikut meie ohutust ja usaldusväärselt toodetud toidust.“

„Loodan, et meie kala ja piimatooted leiavad tee Hiina tarbijate menüüsse ja rikastavad kvaliteetset toiduaineturgu. Ka minu Hiina kolleeg Han rõhutas, et Hiina turg on Eesti toodetele avatud ning nad ootavad meie tooteid rikastama oma toidulauda.“

Mitmed kõrgetasemelised kohtumised ja allkirjastatud kokkulepped Eesti ja Hiina toiduohutusametite ja põllumajandusministrite vahel on märk Eesti ja Hiina tugevatest ja tihedatest suhetest. 2015–2016 tegevuskava edukusele tuginedes planeeritakse dokumenti eelseisvateks aastateks uuendada, et jätkata head partnerlust kahe riigi vahel.

Maaeluminister Tarmo Tamm osales 24. ja 25. augustil Sloveenias XII Hiina ning Kesk- ja Ida–Euroopa riikide põllumajanduskaubanduse ja majanduskoostöö foorumil, kus kohtus ka Hiina põllumajandusministriga.