Eesti kaunimad vissid valitakse juba sel reedel

16. juunil valitakse Eesti Põllumajandusmuuseumis Eesti kauneim viss. Konkursil osaleb 87 kõige kaunimat eesti holsteini (54) ja eesti punast (33) tõugu lehma. Näitus toimub Eesti Põllumajandusmuuseumi ja Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu koostööna.

Näitus-konkursi eesmärgiks on tõsta esile Eesti tõuaretajate tööd ning tutvustada avalikkusele senise töö tulemusi. Seekordsel vissi valimisel osaleb 17 loomakasvatajat üle Eesti. Osalejad tulevad kohale Tartu (2), Jõgeva (3), Järva(4), Põlva (4), Rapla (1), Viljandi(1), Lääne(1) ja Võru (1) maakonnast.

Kohtunik on Gill Zeilon Rootsist. Ta on sündinud Linköpingi linnas. Oma ameti tõttu on ta tegelenud kõikide aretustöö teemadega. Kohtunikuna on Gill hinnanud paljudes maades erinevaid lehmatõuge

Esimene väljanäitus toimus eesti punase tõugu lehmadele 14. juunil 1990 ja sama aasta augustis tol ajal veel mustakirju tõu nime kandnud veistele. 2000. aastal kolis näitus-konkurss Ülenurmele Eesti Põllumajandusmuuseumisse. Alates 2012. aastast hinnatakse mõlemat tõugu samal konkursil.