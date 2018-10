Eesti kündja Kaspar Järvala tuli Läti künnimeistriks

Lätis pole künnivõistluste korraldamise traditsioon nii vana kui Eestis. Viiendat korda toimunud võistlustel olid seni osalenud vaid lätlased, ent nüüd osales neil lisaks meistriks pärjatud Järvalale ka kaks võistlejat Leedust, kellest üks tuli tavaatrade klassis eestlase järel kolmandaks.

Esimest korda osales võistlustel ka naine, võistlusi korraldanud ühistu LATRAPS raamatupidaja, kes sai vabaklassis 2. koha.

„Läti korraldus võlus, sa lihtsalt tundsid, et abi on kogu aeg olemas ja eestlasena ma tundsin, et ma olen oodatud. Peale võitu pakkusid korraldajad, et ma võiks esindada Lätit kündmise maailmameistrivõistlustel. Mina olen öelnud, et mina ja mu seltsi liige, künnimees Priit Puuorg enam edaspidi Eesti künnivõistlustel ei künna - me ei ole rahul siinse hindamissüsteemiga - nii võib Lätist saada meile väljund, kus oma künnioskust ja -tahet saame 100% rakendada,“ rääkis Järvala portaalile Põllumajandus.ee.

2014. aasta mais asutas Kaspar künniklubi, et anda edasi künnioskusi noortele ja leida võimalusi meie kündjate välisvõistlustel osalemiseks.

Priit Puuorg ja Kaspar Järvala on osalenud kolmel Euroopa künnivõistlusel ja neljal aastal Venemaa lahtistel künnivõistlustel. Priit saavutas tänavu EM-l 5. koha ja Venemaa võistlustel 2015. aastal 3. koha.

Kaspar saavutas Venemaa võistlustel 2016. aastal esikoha ja mullu 2. koha.