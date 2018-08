Eesti kündjad võistlevad nii lätlase kui noore ameeriklannaga

Kuigi Baden-Württemberg on mägine liidumaa, mis piirneb Baierimaa ja Šveitsiga, on Einsiedelis, kus võistlused toimuvad, maa tasane, mullad savi-liivmullad ning huumushorisondi sügavus on 30 cm. Võistlusteks on ette valmistatud nisu kõrrepõld, kus on purustatud põhk, ning üheaastane rohumaa.

Tulevased MMile minejad selguvad Kehtnas

Eesti kündmise meistrivõistlused koos tehnikanäitusega “Tehnika teeviit” peetakse Kehtnas 14.–15. septembrini. Tehnikanäitust korraldavad Eesti künniselts, Kaspar Järvala künniklubi, Kehtna vald ning Kehtna ametikool.

Võisteldakse neljas klassis: tavaadrad, pöördadrad, noorteklass ja vabaklass. Viimases võivad osaleda kõik künnihuvilised oma atradega. Võistlussoovist tuleks peakohtunik Taavi Võsale teada anda hiljemalt 10. septembriks.

Peale künnivõistluste on kavas VIP-künd, kus maaeluminister Tarmo Tammele pakuvad põllul konkurentsi mitmed tuntud inimesed.

Plaanis on ka hobukünd ja vanatraktorite künd või kui võistlusteks just ei lähe, siis vähemalt demo. Selle eest hoolitseb põllumajandusmuuseum.

14. september ongi rohkem professionaalide päev, sest oma tehnika seavad üles ja panevad tööle Intrac, Dotnuva Baltic, A. Tammel ja paljud teised tehnikafirmad.

Kuna Kehtna Mõisa OÜ sai just valmis uue karjalauda, siis tehakse reedel seal ka pidulik lindilõikamine. Nii et saab näha mitte ainult tehnikat, vaid ka loomi.