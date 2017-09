Eesti künnimeistrivõistlustel võtavad mõõtu rektor, linnapea ja minister

Eesti Künnimeistrivõistlused toimuvad sel aastal koostöös Eesti Maaülikooliga 15.-16. septembril Tartumaal. Samal ajal leiab aset ka Tehnika Teeviit 2017, kus toimuvad põllumajandustehnika ja muu rasketehnika töödemonstratsioonid ning huvilistel on võimalik ka ise masinaid proovida.

“Künnivõistlustel on Eestis aastakümnete pikkune traditsioon, kus selgitatakse välja tõelised künnimeistrid. Sel aastal teeme koostööd maaülikooliga ning võisteldakse nii kõrrepõllul kui ka rohumaal,” ütles Margus Ameerikas, Eesti Künniseltsi juhatuse liige. Ta lisas, et samuti on plaanis VIP künnivõistlus, kus maaeluministrile pakuvad konkurentsi mitmed tuntud inimesed, näiteks Tartu linnapea, Gerd Kanter, maaülikooli rektor jt.

Tehnika seatakse üles Rõhu katsekeskuses ja Haage Agro põldudel, kus muuhulgas näeb ka pullingut ehk raskusveovõistlust traktoritega, saab osaleda künnikoolitusel, uudistada vanatehnika näitust ning elada kaasa erinevatele põllumajandustehnika esitlustele. Demonstreeritakse ka kündi vanade traktorite ja hobustega, samuti rehepeksu. Toimuvad põllumajandusmuuseumi õpitoad ja juhendajatega ekskursioonid Rõhu viljapuu- ja marjaaeda.

Selle aasta Eesti künnimeistrivõistluste ametlik avamine toimub 15. septembril algusega kell 13.00. Kahepäevasel üritusel osalevad oma tehnikaga suurem osa põllumajandustehnikat müüvatest firmadest, erinevad organisatsioonid, vanatehnika klubi, määrde- ja varuosadefirmad jne.

Oma masinatega on veel võimalik töödemonstratsioonidele liituda ning näitusele oodatakse kõikvõimalikku vanatehnikat.