Eesti lammaste aretuspopulatsioon sai Suurbritanniast tubli täienduse

Lleyni lammas on aretatud Walesis Suurbritannias eesmärgiga saavutada heade emaomadustega keskmise kehakasvuga vastupidav põhikarja utt tootmiskarjadele. Peamine eriomadus, mis iseloomustab tõugu, on aretustöös keskendumine ideaalse põhikarja ute tootmisele. Tulemusena on saavutatud viljakas, väga heade emaomadustega, vähenõudlik ning vastupidav utt.

Hetkel on Lleyni tõug Suurbritannias kõige levinum tootmiskarjade põhikarja tõug, mida tootmisel ristatakse lihatõugudega ja saadakse vähema vaevaga palju kiirekasvulisi tallesid. Eestisse jõudsid esimesed lleyni jäärad just seetõttu, et oli puudus tõuloomadest, kes võiksid parandada põhikarja uttede emaomadusi. Tõug on Eesti lambakasvatajate poolt väga hea vastuvõtu leidnud ning igal aastal kasvab kiirelt karjade arv, kus lleyne kasvatatakse.

Sellel aastal tähistab Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit (ELKL) oma asutamise 90 aastapäeva. ELKL on Eesti suurim lambaaretusorganisatsioon omades tegevusluba nelja lambatõu aretamiseks. Liit osaleb aktiivselt lamba- ja kitsekasvatajate huvide eest seismisel sektorit puudutavas seadusloomes, on aktiivne partner maaeluministeeriumile, PRIAle ning veterinaar- ja toiduametile.

Toetamaks lamba- ja kitsesektori edasist arengut on liidul plaanis jätkata Eesti lamba ja kitsetõugude tõuaretuse toetamist ning olemasolevatele perspektiivsetele tootmistõugudele ka kohapealsete aretusprogrammide loomist.