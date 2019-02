Eesti lehmade piimatoodang suureneb järjepidevalt

Lihaveiste jõudluskontrollis oli 01.01.2019 seisuga 456 karja 34 456 veisega, sealhulgas 14 239 ammlehma, mis moodustab 42% Eesti ammlehmade koguarvust.



Eelmise aasta algusega võrreldes on jõudluskontrollis olevate lihaveiste arv suurenenud 1860 veise võrra.



Kõige enam on lihaveiste jõudluskontrollis veiseid Pärnumaal (5373), Lääne-Virumaal (4462) ja Harjumaal (3018).

Mooste Farmerid OÜ, Põlvamaa – 663 veist;

Piilia Põllumajanduse OÜ, Raplamaa – 566 veist;

Osaühing Virika Farm, Järvamaa – 540 veist.

Kõige rohkem on jõudluskontrollis aberdiin-anguse tõugu (7893), seejärel limusiini (7554) ja herefordi (5534) tõugu lihaveiseid. Arvuliselt on suurenenud kõige enam šoti mägiveise (885), aberdiin-anguse (487) ja limusiini (388) veiste hulk.Eesti suurimad jõudluskontrollialused lihaveisekarjad on: