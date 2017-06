Eesti meepotid lendavad Aasia turule

Artisan Honey kontorimesi sobib hästi töö juures tee sisse, maitsemeed on aga ka lusikaga söömiseks mõnus suutäis, kinnitab Margit Kulbin.

Kuigi mett tuuakse Eestisse sisse rohkem, kui siit välja müüakse, läheb arvestatav osa ekspordist Jaapanisse, Malaisiasse, Hongkongi ja Hiina.

Lääne-Virumaal asuva tuhande mesitaru toodangut turustav OÜ Artisan Honey on vaadanud Aasia poole, kuna sealne tarbija hindab puhast ja kvaliteetset toitu väga kõrgelt.

“Aasias leidub tarbija, kes on tervise- ja keskkonnateadlik ning nõus kvaliteetse ja puhta mainega toote eest rohkem maksma,” rääkis ettevõtte juhatuse liige Sander Sulane. “Samal ajal on väga oluline, et toodetel oleks tugev ja toetav lugu, millega kliendid omakorda enda sõpru ja tuttavaid vaimustada saaksid.”

Alustati sellega, et internetist otsiti välja Jaapanis asuva kaubandussuhete osas abistava institutsiooni kontaktid. Sealtkaudu hakkas asi arenema, käidi kohapeal kohtumas, suheldi ja saadeti näidiseid. Kaks aastat tagasi siseneti tänu Eestist väga vaimustuses olevale ja neid ise üles leidnud jaapanlasest agendile testpartiiga sealsele turule.