Eesti nõges vallutab Iirimaa ja Prantsuse kööke

Aasta eest kirjutas Maaleht ettevõtlikest naistest, kes kaubamärgi “Nõid” all plaanisid kuivatatud nõgestest valmistatud pulbriga vallutada nii siinse kui ka välisturud. Nüüd on aasta mööda läinud ja ettevõtluskonkursil Ajujaht nõgesetoodetega seitsme parema hulka jõudnud tegijad – Sirkka Pintmann ja Margit Kirsipuu – on kumbki leidnud oma raja.