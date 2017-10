Eesti õunal tuleb võistelda Poola ja Läti ubinatega

Teisipäeva hommikul käis Tartumaal Vasula Aias õunte korjamine. Sooja oli sama palju kui külmkapis, lisaks puhus vinge tuul. “Inimestel on ebameeldiv sellise ilmaga korjata, aga mis teha – õunad ei tahtnud ega tahtnud valmida,” tõdes TÜ Vasula Aed juhataja Imbi Rohejärv.

Vasula Aias kasvab üle kümne hektari õunapuid, ja kuigi saak on mullusest kehvem, jagub korjamist veel tükiks ajaks. Nad on keskendunud talvesortidele, õunad pannakse hoidlasse ja neid on võimalik müüa kevadeni.

“Kui inimesel endal on kodus õunu, siis ta poest ei osta,” põhjendas juhataja suvi- ja sügissortide kasvatamisest loobumist.

Kui mullu oli ülisuure saagi mahamüümine paras peavalu, siis tänavu on kogu Eestis saak väiksem ja ostjate leidmisega muret pole.