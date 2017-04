Eesti pärimusmeditsiini toodetega soolatüügaste, konnasilmade ja puukide vastu

Raplamaal Polgu talus valmistab Ene Laur looduslikust toorainest salve, kreeme ja kehahoolitsejaid, mis sisaldavad lisaks kõigele muule ka mett.

“Salvid on ploomirasva ehk sea siserasva baasil valmistatud,“ selgitas Ene tütar Elen Helmoja, kes oli toodetega Maamessil. Nende üks nõutumaid tooteid on ihupuhastaja salv, mis sisaldab vereurmarohtu. „Vanasti kutsuti vereurmarohtu ihupuhastajaks,“ märkis Elen. „Tal on võime nahalt eemaldada igasugused moodustised nagu soolatüükad, konnasilmad, sammaspoolikud, küüneseent ja veel muud.“

Teiseks huvitavaks tooteks on kanepiõli baasil valmistatud looduslik sääse- ja puugipeletaja. „See on alternatiiv keemilistele suss-vussidele ja sobib ka näiteks lemmikloomadele,“ ütles Elen Helmoja.

Ta ema valmistab ka kehahoolitsejaid ehk kehaõli-koorijaid, mis on mõeldud nii pesemiseks, koorimiseks kui ka kreemitamiseks. Sortimendis olevad šokolaadiga kehahoolitsejad lõhnasid nii ahvatlevalt, et võta või lusikaga purgist ja pista suhu. Seda ei tasu siiski teha, sest kuigi enamus koostisosi on söödavad nagu tooršokolaad, Himaalaja roosisool, suhkur, oliiviõli ja mesi, siis lisatud seebihelbed võivad maitse ära rikkuda. Saunas või duši all võib sellega aga keha kergelt kokku määrida küll. Rohkem infot Enekun OÜ toodete kohta võib leida SIIT.