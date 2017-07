Eesti piimale otsitakse turgu ka Aafrikast

Roomas toimus rahvusvahelise toiduorganisatsiooni FAO konverentsi raames Aafrika Liidu ja Euroopa Liidu põllumajandusministrite konverents, kus arutati ka eksporditeemat.

Konverentsi kaaskorraldajad olid Aafrika Liidu komisjon, Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik Eesti. Seal osales ka maaeluminister Tarmo Tamm, kes rääkis sellest ka Maalehele.

Millised huvid on Eestil Aafrikas?

Aafrika majanduses ja ühiskonnas on toimumas põhjalikud muutused. Rahvusvahelise Valuutafondi hinnangul peab Aafrika looma 2035. aastani igal aastal 18 miljonit uut töökohta ja põllumajandussektor on Aafrikas jätkuvalt oluline tööandja.

Jätkusuutlik põllumajandus on nii Euroopa kui ka Aafrika majanduse ja kestliku arengu nurgakivi. Mõlemad kontinendid peavad oma põllumajandust kestvamalt kujundama ning kahe piirkonna koostöö suurendamine ja tugevdamine on mõlemale poolele kasulik. Euroopa Liit on Aafrika lähim naaber, esimene välisinvestor ja kaubanduspartner ning mõlemad pooled on selgelt huvitatud kaubandussuhete elavdamisest ja kogemuste vahetamisest. Tähtis on arutada, kuidas põllumajandust tõhusamalt arendada ja omavahelisi kaubandussuhteid parandada.

Milliseks kujunevad arengud kaubandussuhete osas?

Kohtusin konverentsi raames Alžeeria põllumajandusminister Abdelkader Bouazghiga, kellega rääkisime Eesti ja Alžeeria kaubavahetuse elavdamisest ja omavahelise koostöö tihendamisest. Rõhutasin, et Eesti saab Alžeeriaga jagada oma kogemusi ja teadmisi IT-lahenduste, tehnoloogia ning veterinaar- ja toiduohutuse valdkonnas.

Kuna Alžeeria on Euroopa jaoks üks suurimaid piimaturge, kuhu Eesti veel sisenenud pole, siis oleme kindlasti huvitatud selle turu avanemisest Eesti tootjatele. Kohtumise ajal leppisime kokku, et arendame riikidevahelist koostööd põllumajandussektoris.

Mis nüüd, pärast ministri visiiti selles osas juhtuma hakkab?

Kohtumine Alžeeria ministriga oli kindlasti meie jaoks oluline samm ja sellele järgnevad ka konkreetsed tegevused. Leppisime kokku, et valmistame omalt poolt ette dokumendid eksporditurgude avamiseks.

Alžeeria on üks suurimaid riike, kuhu piimapulbrit eksporditakse, ja meie tootjad on kindlasti sellest turust huvitatud. Alžeeria on meie värav Aafrikasse.

Oli väga hea, et Euroopa Liidu ja Aafrika Liidu põllumajandusministrite kohtumine toimus vahetult enne ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni konverentsi 40. istungjärku, sest sellised kohtumised annavad võimaluse arendada kahepoolseid suhteid kõrgeimal tasemel.

Mida Eesti saab Aafrikale pakkuda?

Kuna Eesti on Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik, võtsin konverentsil sõna Euroopa Liidu nimel ning arutasime kahe kontinendi vahelist võimalikku koostööd.

Osalesin teadustöö ja uuenduste töögrupis, kus pakkusin Euroopa poolt võimalust IT-alaseks koostööks. IT-alaste uuenduste edendamine on hädavajalik, et saavutada jätkusuutlik majanduskasv ja luua põllumajandussektoris töökohti. Samuti muudab uute tehnoloogiate kasutamine põllumajanduse noorte jaoks atraktiivsemaks.

Üle poole Aafrika rahvastikust on hetkel hõivatud põllumajanduses. ÜRO prognoosi järgi kahekordistub Aafrika rahvaarv 2055. aastaks praeguselt 1,2 miljardilt 2,4 miljardini inimeseni, kellest enamik on noored. Plahvatusliku rahvaarvu kasvu taustal seisab Aafrikal ees keeruline väljakutse, kuidas tagada oma rahva toiduga kindlustamine. Selleks et oma rahvas ära toita ja toidutootjate sissetulekuid suurendada, on vaja vähendada toidukadu ja raiskamist. Umbes 30% Aafrika toidust läheb kaotsi saagi kogumise ajal.

Üks probleemkohtadest on ka Aafrika põllumajanduse ebaefektiivsus. Siin saab Eesti oma kogemustele tuginedes aidata muuta põllumajandust efektiivsemaks ja seeläbi suurendada tootjate sissetulekuid.