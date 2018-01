Eesti piimatoodete eksport peab naabritele järele jõudma

Eesti on läbi aegade olnud piima ja piimatooteid eksportiv maa. Meil on piimakarjakasvatuseks sobivad loodustingimused, kuid piimatootmise arengusse on aastakümnete jooksul panustanud ka kutse- ja kõrgharidus ning teadus. Seega tugineb Eesti piimasektori konkurentsivõime nii asukohast tulenevatele looduslikele eelistele kui pikaaegsele teadlikule piimatootmise arendamisele.

Viimase kümne aasta jooksul, 2007–2016, on Eestist eksporditud piima ja piimatooteid 1,5 miljardi euro väärtuses. Eesti piimasektori käekäik sõltub üha enam sellest, kui edukalt suudetakse piimatooteid välisturgudel müüa. Alates Vene impordipiirangute kehtestamisest 2014. aastal on räägitud ja tegutsetud selle nimel, et leida uusi turge ja täita sinna müümiseks vajalikud nõuded.

Uute turgude jaoks kontaktide loomine ja ekspordiks esitatavate nõuete täitmine vajab aastatepikkust eeltööd. Iga ettevõtja unistus on kasvava nõudlusega, stabiilne ja head hinda maksev tarbija ning turg.