Eesti põllumajanduskultuuride seemneid hakatakse säilitama Teravmägede seemnehoidlas

Eesti Taimekasvatuse Instituudi direktor Mati Koppel ja Põhjamaade geneetilise ressursi keskuse direktor Lise Lykke Steffensen allkirjastasid lepingu Eesti Taimekasvatuse Instituudi geenipangas säilitavate seemnete varusäilikute hoiustamiseks Svalbardi seemnehoidlas.

„Nüüdsest on võimalik instituudi geenipanga kollektsiooni aretus- ja rahvaselektsiooni sortide, aretiste ning loodusest kogutud materjali seemnete "varukoopiaid" seemnehoidlas pikaajaliselt hoiustada. Põhikollektsiooni hävimisel või muudel erakorralistelt põhjustel on võimalik neid tagasi saada ja uuesti kasutusele võtta,“ ütles Eesti Taimekasvatuse Instituudi geenipanga juhataja Külli Annamaa.

„Varusäilikute hoidmine Teravmägede seemnehoidla kollektsioonis aitab tagada Eesti päritolu põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kui inimkonna kultuuriväärtuse sordilise ja liigilise mitmekesisuse säilimise,” sõnas maaeluministeeriumi teadus- ja arendusosakonna juhataja Külli Kaare.

Juba 73 rahvuslikku, piirkondlikku ja rahvusvahelist geenipanka on paigutanud seemnehoidlasse pikaajalisele säilitamisele peaaegu 900 000 kõige väärtuslikuma seemneproovi varusäilikut rohkem kui 5000 taimeliigist. Hoidla on rajatud kuni 4,5 miljoni säiliku mahutamiseks.

Teravmägedes asuv ülemaailmne seemnehoidla kogub ja hoiustab pikaajaliselt riikide seemnevaru maailma loodusliku mitmekesisuse säilitamise eesmärgil. On märkimisväärne, et seemnete olulisima omaduse – idanevuse – säilimine on tagatud vähemalt viiekümneks aastaks.

„2018. aasta veebruaris täitub kümme aastat seemnehoidla avamisest. Sünnipäeva tähistamiseks loodetakse ületada ühe miljoni säiliku piir. Soovime selle eesmärgi täitmiseks anda ka Eesti panuse,“ ütles Külli Annamaa.

Eesti päritolu teraviljade, heintaimede, kaunviljade ja köögiviljade seemned saadetakse niiskus- ja õhukindlates fooliumpakendites Teravmägedele 2018. aasta jaanuaris.

Seemnehoidla tegevus- ja säilitamiskulud katab Norra Kuningriik ja globaalse tegevusulatusega põllumajanduskultuuride usaldusfond Crop Trust. Seetõttu on säilikute hoiustamine kõikidele geenipankadele tasuta.

Svalbardi ülemaailmses seemnehoidlas tagatakse maailma geneetilise mitmekesisuse säilimine ja vajadusel säilikute uuesti kasutusele võtmine. Samuti panustab seemnehoidla oma tegevusega maailma toiduga varustatuse tagamisesse.