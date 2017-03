Eesti suurimat munatööstust asus juhtima Vladimir Sapožnin

Eesti suurima munatööstuse, Eggo munade tootja DAVA Foods Estonia juhina asus ametisse pikaajalise juhtimis- ja müügitöö kogemusega Vladimir Sapožnin.

Sapožnin soovib uues ametis kinnistada Eggo kaubamärgi liidripositsiooni, panna Eesti inimesed eestimaiseid mune eelistama ning tuua Eestis poelettidele täiesti uudsed munatooted.

DAVA Foods Estonia juhi Vladimir Sapožnini sõnul on tööleasumine DAVA Foods Eesti juhina talle ametialaselt uus ja põnev väljakutse. ”Munatootmine ja kogu sektor on pidevalt arenev ja uuendustele avatud ning mul on Eesti suurima munatootmise juhina võimalus selles ise reaalselt kaasa rääkida,” tõi pikalt toidusektoris juhina töötanud Sapožnin esile ühe ettevõttega liitumise argumentidest. Ta lisas, et kuulumine rahvusvahelisse Danish Agro gruppi tagab Eesti suurimale munatootmisele rahvusvahelise oskusteabe, vajalikud investeeringud ja väga laialdase kogemuse nii munatootmises kui tootearenduses. Ettevõtte 2017. aasta käibeks prognoosib Sapožnin 8 miljonit eurot.

“Üks väljakutseid on panna Eesti inimesed ostma Eesti muna, sest kodumaise tootjana on päris keeruline võistelda importmunade madala hinnaga ja sellest tuleneva survega,” sõnas Vladimir Sapožnin. Tema hinnangul on tarbija harimise osas suur töö ära teha kõigil kodumaistel munatootjatel, et inimesed ei otsiks ainult kõige odavamat hinda, vaid eelistaks eestimaiseid mune ja oskaksid lugeda munal olevat templit, kus on muna päritolumaa kirjas. Uus tegevjuht peab oluliseks ka muna kasulikkuse ja munatootmise tsükli üldisemat tutvustamist tarbijale: „Eggo munadel on kõik munatootmise protsessid alates sööda valmistamisest, tibude sünnist ja arengust kuni munade pakkimiseni kontrollitavad ja jälgitavad. See on tarbija jaoks väga oluline, et tootjal kogu protsessist oleks ülevaade ja tagatud oleks munade kõrge kvaliteet,“ nentis Sapožnin.

Sapožnini sõnul keskendub DAVA Foods Eestis edaspidi värskete kanamunade tootmise kõrval ka uute innovatiivsete munatoodete arendamisele ja turuletoomisele. “Täna otsib Eesti tarbija poelettidelt traditsiooniliselt vaid muna. Plaanime ka Eestisse tuua teistel turgudel edukaks osutunud ja uuenduslikud tooted,” ütles Sapožnin.

Vladimir Sapožninil on pikaajaline ja edukas töökogemus erinevates toiduainetööstuse ettevõtetes. Ta on olnud kaheksa aastat Cola Cola müügi- ja turundusdirektor Eestis, Leedus, Soomes ja Venemaal; Allied Domecq Spirits & Wine Eesti tegevjuht, Saku Õlletehase müügidirektor, NP Foods Group kommertsdirektor Lätis. Enne tööleasumist Dava Foods Estonia juhatuse esimehena oli Sapožnin Fazer Eesti müügidirektor.