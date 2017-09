Eesti teadlane: katseklaasiliha on sama hea kui päris lihatükk

Mariliis Holm on 25aastane Eesti teadlane, kes on õppinud ja teinud teadust kuues riigis ning kolmel kontinendil ilma kordagi õppemaksu maksmata. Tegemist on toiduteadlase ning lõhna ja maitsete entusiastiga, kes läbis sel suvel Singularity University suvekooli NASA teaduspargis Silicon Valleys. Tema uurimisteema oli toiduinnovatsioon ja tootearendus.