“Kartulikasvatuse vastu on Keenias huvi väga suur,” rääkis äsja Aafrika reisilt naasnud Viive Rosenberg, kes on tuntud kui meie kartulisortide geenipanga rajaja ja meristeemmetoodi propageerija.

Viive Rosenberg selgitas, et Shiandas on küll natuke palav, aga kliima üldiselt sobib kartulikasvatuseks. Koduaedades ta mõnd kartulipeenart nägi. Rohkem kasvatavad kohalikud maguskartulit – bataati, samuti maisi ja müügiks suhkruroogu.

“Näitasin raamatutest aafriklastele pilte kartulikasvatusest, kohalikud olid vaimustunud, sest kartul valmib paari kuuga, aidates niimoodi leevendada ka näljahäda."

“Kui meie küla rahvas oskab juba tomateid kasvatada, küllap nad siis ka kartuliga toime tulevad,” on Shianda kogukonna organisatsiooni WEFOCO juht Esther Mumia lootusrikas.