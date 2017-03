Eesti tipp-põllumehed arutlevad sektori arenguvõimaluste üle

Sel reedel, 24. märtsil kogunevad põllumajandussektori ettevõtjad ja valdkonna spetsialistid juba kaheteistkümnendat korda Olustveres, et analüüsida põllumajanduse hetkeolukorda nii laiemalt kui ka alamsektorite lõikes, rääkida ohtudest ja riskidest ning leida koos uusi võimalusi ja lahendusi sektori kasvuks.

Konverentsil „Põllumees kui tippjuht“ valitakse tänavu viiendat korda ka põllumajandussektori tippjuht ehk sektori silmapaistvaim ettevõtja, kellele annab auhinna üle maaeluminister Tarmo Tamm.

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli direktori Arnold Pastaku sõnul on konverentsist kaheteistkümne aastaga kujunenud põllumajandussektori oodatud suursündmus, mis annab oma ala spetsialistidele vajaliku platvormi arutlemaks aktuaalsete teemade üle ja leidmaks koos lahendusi.

„Räägime sektori arenguvõimalustest, ekspordist ja siseturu vajadustest ning anname ülevaate laiemalt ka majanduse ja panganduse olukorrast. Üle ega ümber ei saa ka sel aastal julgeoleku- ja kaitsepoliitika teemadest – käsitleme konverentsil maailma julgeolekuolukorda ja Eesti positsiooni selles,” ütles Pastak.

Swedbank Eesti ettevõtete panganduse juhi Heiki Raadiku sõnul käib põllumajanduses ettevõtjate käsi sõltuvalt alamsektorist praegu erinevalt.

„Näiteks piimandussektori olukord on paranemas, kuna piima hinnad on alates 2016. aasta sügisest tõusnud ning enam ei toodeta alla omahinna. Samas teraviljakasvatajatele oli möödunud aasta äärmiselt ebasoodne,“ märkis Raadik. Ta lisas, et pank on sõltumata tõusust või mõõnast alati ettevõtjale partneriks – headel aegadel aitame investeerida ning rasketel aegadel anname oma parima, et aidata põllumeestel olukorrast välja tulla,“ sõnas Raadik.

Konverentsi peaeesmärgiks on pakkuda põllumajandussektori ettevõtjatele, tippjuhtidele ja -spetsialistidele kõrgetasemelist koolitust, värskeid mõtteid ja innustust. Konverentsi avaettekande teeb maaeluminister Tarmo Tamm.

Lisaks astuvad konverentsil üles Swedbank Eesti juhatuse liige ja ettevõtete panganduse juht Heiki Raadik, HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere, Kaitseväe juhataja asetäitja ja brigaadikindral Indrek Sirel, advokaadibüroo VARUL vanempartner Paul Varul, Linnateatri peanäitejuht Elmo Nüganen, Saaremaa Piimatööstuse juhatuse esimees Ülo Kivine, AS-i E-Piim Tootmine juhatuse esimees Jaanus Murakas, AS-i FARMI Piimatööstus tegevjuht Valdis Noppel, Kohala Suurfarm OÜ juhatuse liige Mika Petri Vehmanen.

Konverentsi korraldab alates 2006. aastast Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool koostöös Corpore Konverentsidega.

Põllumajandussektori tippjuhi tiitli on varasematel aastatel pälvinud: 2016 – Jaak Läänemets, OÜ Avispeamees juhataja

2015 – Ain Aasa, OÜ Estonia tegevjuht

2014 – Märt Riisenberg, OÜ Kehtna Mõisa juht

2013 – Indrek Klammer, OÜ Voore Farm juht