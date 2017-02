20. - 29. jaanuarini toimus Berliinis 82. korda rahvusvaheline põllumajandus- ja maaelumess Grüne Woche 2017. Iga-aastaselt toimuval messil Grüne Woche (Roheline Nädal) ei müüda vaid põllumajandus- ja toidutooteid, vaid samaaegselt tutvustatakse oma maad kui atraktiivset turismiobjekti. Rohkem kui 1500 eksponenti pakkusid üle 100 000 erineva toote.

Grüne Woche 2017. aasta partnerriik oli Ungari. Maitsta sai mitmeid Ungari küpsetisi, süüa kõrtsis guljašš-suppi traditsioonilistelt Ungari nõudelt ja kogu päeva mängis seal viiuldaja hoogsaid ungari meloodiad. Ungari tänavatoidu – lángos`i leti ees vonkles pidev järjekord. Veel pakuti väiketootjate valmistatud tuntud salaamivorste, loomulikult ka ungari köögile iseloomulikku paprikat - nii pulbrina kui moodsale ajale kohaselt ka pastana.

Ungari veinipiirkonnad olid esindatud omaette reana, veinitootjate ühenduse lauas sai degusteerida viiest veinist koosnevat läbilõiget Ungari veinidest. Otse loomulikult ei saa mainimata jätta sealset brändit palinkat, mida toodavad just meie mõistes väiketootjad. Bränditegijatega juttu ajades saime teada, et neil korraldatakse iga-aastaselt tootjatele võistlusi ning nad demonstreerisid uhkusega viimati võitnud palinka pudelit. Kuna neil on aiandus- ja põllukultuuride kasvatamise pikk traditsioon, siis peetakse õigeks mitte kasvatada geneetiliselt muundatud taimi.

Eestit esindas 19 ettevõtet

Eesti tutvustas end kui eheda looduse ja rohke metsaga maad, mis annab meile toitu. Tänavu oli messil esindatud 19 Eesti toiduettevõtte tooted. Berliini viidi valik järgmiste ettevõtete toodangust: Linnamäe Lihatööstus, E-Piim Tootmine, Saaremaa Piimatööstus, Farmi Piimatööstus, Liviko, Estonian Spirit, A Le Coq, DGM Shipping, Mobec, Kalev, Mahetark, Loodusvägi, Bacula, Põltsamaa Felix, Tartu Mill, Kehtna Mõis, Euroleib, Eesti Pagar ja Matsimoka. Lisaks tutvustati meie turismivõimalusi ning pakuti sooje põdravorstikesi ja külmi jooke. Tallinna Kunstkeraamika tehas oli esindatud köögitehnikat tutvustavas hallis. Nende boksis sai imetleda ka Glassjazz`i klaasist ehteid. Arctic Finland House tutvustas oma väikeseid puidust majakesi maamajanduse hallis.

Meeldejäävaks ja heaks kogemuseks ning üle võtta on meil kindlasti toodete messipakkumused. Meie südamed võitis Šveitsi Appenzelleri juustu pakkumine: komplekt poole kilo juustu või kolme karbi fondüüjuustu ning nägusa vilditud kotiga oli lisaks efektsele välimusele ka praktiline – messilt kaasa toodud trükised mahtusid kenasti sisse. Teiste pakkumisest rääkides sai klient näiteks safranit ostes toote sametkotikeses ja moosipurk ulatati mustriga riidekotis. Mõned tootjad panid lisaks tootele kotti ka väikese suveniiri või enda flaieri. Nii et mess on ka see koht, kus õppida müügitehnikaid. Sellel messil hakkas ka silma, et paljud eksponendid olid lisanud oma trükisesse ka toodete kasutamiseks mõeldud toiduretsepte või koostanud lausa eraldi retseptivihikud. Kindlasti on see üks viis, kuidas inspireerida klienti ehk veel võõra tootega kodunemiseks.

Roheline nädal on sakslaste seas menukas

Eraldi hallides oli võimalik vaadata koduloomi, nendega töötegemist ja talitamist ning aiandust ja taimi. Näha jaanuaris õitsvaid tulpe ja hüatsinte oli väga meelikosutav. Aianduse osas hakkasid silma umbes kolmeliitristesse purkidesse „rajatud" miniatuursed aiakesed ehtsate taimedega. Linnakorterisse igati sobilik lahendus.

Roheline nädal on sakslaste seas väga menukas, sest siin on võimalik vahetult suhelda turismitaludega, tootjatega, nautida traditsioonilist toitu, kuulata rahvamuusikat, laulda koos esinejatega ning pop-up kohvikutes süüa ning juua. Saksa hallides toimuv melu oli kui üks suur rahvapidu. Samuti on see võimalus teha tutvust teiste maade toodetega, millest ei pruugi teadagi. Seega, tasub Grüne Woche messi külastada, et vaadata, mida maailmas tehakse, uurida disainerite tööd messibokside ja toodete-pakendite kujundamisel, proovida uusi maitseid, õppida erinevate rahvaste müügikultuuri ning mine tea, saada inspiratsiooni järgmiseks puhkuse- või tööreisiks või hoopis tootearenduseks.

Messikeskuse kogupindala oli 115 000 m2 ning messi külastas nende päevade jooksul kokku ligi 400 000 huvilist.