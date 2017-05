Eesti Vabariigi 100. aastapäeva auks külvati 134 rukkipõldu

Põllumehed on kirja pannud 134 rukkipõldu, millelt on tänavu sügisel kavas lõigata saak Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva auks korraldatava aktsiooni “100 rukkipõldu ja miljon juubelileiba Eestile!” raames.

Käimasoleva aktsiooniga teevad põllumehed koos möldrite ja pagaritega Eestile kingituse ning tarbijateni jõuab 2017. aasta uudseviljast valminud Juubelileib.

„Eesti Rukki Selts algatas möödunud aastal Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud ülemaalise liikumise, mille eesmärgiks on hoida elus eesti rukkikultuuri, rukki kasvatamise, tarbimise ja aretamise traditsioone, pärandades ka uutele põlvkondadele austuse leiva ja leivavilja vastu. Aktsiooniga tehakse ka omalaadne ja maitsev juubelikingitus Eestile,“ ütles Eesti Rukki Seltsi asepresident, rukkikuningas Hans Kruusamägi.

„Rõõm on tõdeda, et põllumehed on aktsiooniga hästi kaasa tulnud. Kõige aktiivsem osavõtt on olnud Tartu-, Pärnu- ja Viljandimaal. Aktsiooniga on liitunud nii tava- kui mahetootjad. Kõige noorem juubelivilja kasvatav põllumees on 3,5 aastane Markus Pärnumaalt. Juubelileiva jaoks on üle Eesti rukist külvatud kokku 2526 hektarile, millest peaks kindlasti piisama miljoni juubelileiva küpsetamiseks,“ selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

3. juunil 2016 sõlmisid Eesti Rukki Selts, Eesti Põllumeeste Keskliit, Tartu Mill möldrite esindajana ja Leibur leivatootjate esindajana neljapoolse koostööleppe “100 rukkipõldu ja miljon juubelileiba Eestile!“ Põllumehi kutsuti üles külvama vabariigi juubeliks vähemalt sada rukkipõldu, mille saaki saaksid veskimehed kasutada leivajahu tootmiseks ning pagarid kodumaisest rukkijahust Juubelileiva küpsetamiseks.

Eelmise aasta 24. augustil korraldasid Eesti Rukki Selts, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Eesti Põllumeeste Keskliit suure külvipäeva, millega sai ülemaaline rukkiaktsioon alguse. Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud esimese rukkipõllu külvas rukkikuningas Hans Kruusamägi Väike-Maarja vallas Lääne-Virumaal.

Kõik aktsiooniga liitunud rukkikasvatajad saavad oma juubelipõldude tähistamiseks vastava viida, et ka tarbijad näeksid, kust tuleb Juubelileiva valmistamiseks kasutatav rukis.