Mullu juunis kutsus Mati Narusk Maalehe lisas Maamajandus üles looma vabariigi juubelipäevaks koduõuele sümboolse põllulapi meie kalli rukkileiva austamiseks.

"Mu omagi hekkidega piiratud aia nurgas, endisel kõrvitsapeenral, lokkab kenasti talvitunud kõrge rukis – nn tootmispõld. Teine, ümmarguse kujuga põlluke, on teeviidaks külatänava ääres väravas otse maja vastas.

Eesti töökatele rukkikasvatajatele ja oma kunagistele kolleegidele telemajast olen pühendanud keset õue paikneva “Viljaveski” saatesarja lõppedes vaatajatelt kingituseks saadud veskikivi, mille südamest kerkivad just nüüd, kaunil jaanikuul, taeva poole kahe meetri kõrguse ‘Sangaste’ rukki õisi täis tolmlevad viljapead.

‘Sangaste’ rukki kasvatamise ja oma sordiseemnest tehtud külvidega austan juba aastaid ka oma esivanemaid, kes Sangaste mail kasvatatud viljast suure tööga perele leiva lauale tõid."

Tema ideest haaras kinni agronoom Heino Laiapea, kes lõi veebilehel "Sada aastat Eesti Vabariiki" koos Eesti Taimekasvatuse Instituudi ja Äripäeva põllumajandusportaaliga algatuse kasvatada kodumaiseid tera-ja kaunviljasorte peenardel.

Teravili on Eestis oluline põllukultuur ja toiduaine. Paraku ei tee paljud inimesed vahet kaeral, odral, nisul ja rukkil. Et tutvustada teraviljaliike ja Eestis aretatud sorte, on kavas 2017. aasta kevadel rajada 100 teraviljapeenart Jõgeval aretatud sortidega.

"Soovime, et meie riigi 100. aastapäeval Eesti rahvas tunneks paremini meil kasvatatavaid põllukultuure ja mõistaks kodumaise põllumajanduse tähtsust riigi majanduses, kaitsevõimes ning iseseisvuse säilimisel," kirjutatakse Eesti Vabariigi juubelikingituste lehel.

Eesti Taimekasvatuse Instituudi (ETKI) sordiaretajad on valinud teraviljapeenral kasvatamiseks sordid: oder "Maali" ja "Anni", kaer "Kalle", suvinisu "Voore" ja "Hiie", põldhernes "Kirke" ja "Mehis" ning põlduba "Jõgeva".

ETKI töötajad on pakendanud 100 komplekti seemneid. Iga seemnepakiga on kaasas sordikirjeldus, sordinimega plastlipikud peenarde tähistamiseks ning kasvatamise juhend. Ühe sordi seeme on arvestatud ühele ruutmeetrile. Külvata võib ka väiksemale pinnale.

Külvajate registreerimine: Heino Laiapea, e-post: heinoprei@gmail.com. Vaata ka algatuse Facebooki lehte.