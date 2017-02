Taimekasvatuse õppepäevad jätkuvad. Eelmisel nädalal pidasid seda väetisefirma Yara ning taimekaitsefirma BASF, andes põllumeestele, kes pole veel ERMi jõudnud, võimaluse seda uhket maja külastada.

Päeva avasõnad ütlesid BASFi esindaja Margus Saviste ja Yara esindaja Juha Sillanpää.

Yara väetistest rääkisid Gunilla Frostgård ja Agnese Pinka, BASFi teravilja taimekaitsest Alo Põldmaa. BASF taimekaitset rapsile ja Clearfield tehnoloogiat tutvustas Margus Saviste.

Kirsiks tordil oli Inglismaa farmeri, teadlase ja publitsisti Tom Bradshaw innovaatiline jutt väljakutsetest ja võimalustest põllumajanduses põllumehe pilgu läbi. Tema ettekande teemaks oli jätkusuutlikkus ning juttu oli püüdurkultuuridest ja tugikultuuridest.

Tom oli noorest peast lootustandev teadlane, kuid otsustas isa farmi ülestöötamise kasuks. Ta otsustas, et piirkonnas, kus nende farm asus, pole mõtet loomi pidada - mullad liialt head ja sademeid vähe - ning viis selle üle taimekasvatusele.

Ettekandest jäi kajama, et inglise põllumees ei mõtle vaid oma farmi tasemel, vaid suudab näha globaalset pilti. Oluline on kogemuste hankimine kogu maailmast, väga suurte muutuste tegemine oma farmis, mullaviljakuse parandamise vajalikus, oma klimaatiliste tingimuste analüüs, iga liigutuse kalkuleerimine, mida see maksab, mida tagasi annab.

Tom Bradshaw farmis olid mullu suvel külas ka Eesti viljelusvõistluse võitjad ning said sealt teada palju huvitavat. Seminari saab järele vaadata ka internetis.