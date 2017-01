Konekesko Eesti AS alustas koostööd kodumaise metsatehnika tootja Oniar OÜ-ga jaanuari alguses ning tänaseks on esimene metsaveohaagis juba müüdud.

6. jaanuaril ostis Massu Mõisa Tallid OÜ metsaveohaagis ONIAR 14T koos tõstukiga ONIAR 7400.

Firma esindaja kommenteeris vastset ostu nii: „Soetasime masina oma tarbeks, et vedada puitu ja võsa. Esimeste päevade kogemus on üldjoontes positiivne. Tõstuk on asjalik, seda just tänu pikendatavale noolele ja küllaldasele võimsusele. Tõstmine on sujuv ja juhtpulti saab kergesti käsitseda.

Foto: Konekesko

Ka tühi või pooltühi haagis püsib tõstete ajal stabiilne. Loomulikult eeldusel, et tugijalad on maas. Haagise pikkus on metsas manööverdamiseks paras ja mugav on ka tiisli asendi hüdrauliline muutmine.

Töö käigus on tekkinud mõned ettepanekud, mida tootja võiks arendustegevuses arvestada. Astmelaud, kus seisad, peaks asuma ca 30–40 cm kõrgemal, siis oleks nähtavus üle haagise serva parem. Ning seljatoest võiks alla käia pisike klapp-pink, kus saaks poolisteasendis toimetada. Üldiselt on aga tegemist hea ja kompaktse asjaga.“

Foto: Konekesko

