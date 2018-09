Eestis piiratakse neonikotinoidsete taimekaitsevahendite kasutamist

Erandina säilib õigus kasutada neid toimeaineid sisaldavaid taimekaitsevahendeid kasvuhoonetes tingimusel, et põllukultuur püsib seal kogu oma elutsükli ning seda ei taasistutata väljaspoole.

Kõik liikmesriigid peavad Euroopa Komisjoni rakendusmääruse alusel hiljemalt 19. septembriks 2018 muutma või tagasi võtma imidaklopriidi, klotianidiini või tiametoksaami sisaldavate taimekaitsevahendite load. Määruses on seatud ka võimalikult lühike ajapikendus nii toodete müügiks kui kasutamiseks.

Sellest tulenevalt tunnistas Põllumajandusamet kehtetuks nelja tiametoksaami ning imidaklopriidi sisaldavate taimekaitsevahendite load ning muutis kahe toote puhul müügi- ja kasutustingimusi.

Alates 20. detsembrist ei tohi Eestis enam turustada ega kasutada taimekaitsevahendeid Merit Forest, Monceren G, Nuprid ja Mido SL. Taimekaitsevahendeid Confidor ja Actara 25 WG on lubatud edaspidi kasutada vaid kasvuhoonekultuuridel tingimusel, et kultuur läbib seal kogu elutsükli. Nimetatud tooted on saadaval vaid professionaalsele kasutajale, kes on läbinud vastava koolituse ja omab kehtivat taimekaitsetunnistust.

Taust

Kolmele nimetatud toimeainele kehtestati piirangud juba 2013. aastal, kui keelustati kasutamine mesilaste jaoks atraktiivsete põllukultuuride ning teraviljade seemnete ja mullastiku töötlemiseks, välja arvatud kasvuhoones.