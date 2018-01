Eestisse võib tulla lausa mitu suurt piimatööstust

Kuigi Eestis on praegu neli-viis arvestatavat piimatöötlejat oma tütarettevõtete ja kombinaatidega, on vajadusest rajada uus kaasaegne piimatööstus räägitud juba aastaid. Piimahinna kriisid lisasid sellele klausli, et uus tööstus peaks kuuluma tootjate ühistule.

Selleks et ühistuline suurtööstus teha, saadi Euroopa Liidult 15 miljonit. Eelmise aasta 29. juunil otsustas PRIA pärast kahe konkureeriva äriplaani kaalumist, et toetusmiljonid uue tehase rajamiseks saab ühistu E-Piim. Läinud nädalal selgitati, kui kaugele on plaanidega jõutud.

Olukord Eesti piimaturul on üldse muutumas. ASi Tere saamisega Maag Grupi tütarettevõtteks on Eestis olemas suur pulbritootmise võimega piimatööstus, mis suudab samuti töödelda üle 700 tonni piima päevas.

Lisaks pole oma umbes sama mahuga projekti, mis suvel konkureeris E-Piima esitatuga, maha matnud ka teine tootjate ühistu, MilkEst.