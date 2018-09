Eile kohtunud Eesti ja Läti maaeluministrid jagasid kogemusi põua teemal

„Suvised ilmastikuolud on mõjutanud mõlema riigi põllumehi, mistõttu on praktikate jagamine väga oluline,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Läti ja Eesti teevad omavahel tihedalt koostööd, meil on sarnased huvid ja eesmärgid EL-i ühise põllumajanduspoliitika tuleviku asjus ning meil on ka mitmes valdkonnas üksteiselt palju õppida.“

„Andsime oma Läti kolleegidele ülevaate põua tekitatud kahjudest ning tutvustasime meetmeid, mida siiani oleme võtnud. Erilist huvi tundsid Läti kolleegid Maaelu Edendamise Sihtasutuse kaudu antava käibekapitalilaenu vastu,“ kommenteeris Tamm.

Eestis on astutud järgmised sammud põuast tingitud raskuste lahendamiseks:

Valitsus eraldas 20 miljonit eurot Maaelu Edendamise Sihtasutusele (MES) käibekapitali laenude väljastamiseks.

Eesti põllumehed said Euroopa Komisjonilt erisuse rohestamise toetuse ökokesa tootmispiirangu nõude asjus, mis võimaldab ka nendelt aladelt loomasööta varuda ja seeläbi loomasööda varumisbaasi laiendada.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) maksab põllumeestele pindala- ja loomatoetused sel aastal varem välja.

Põllu­meeste puhul, kes on PRIAt teavitanud, et neil jääb põua tõttu täitmata toetusmeetmete nõudeid, saab PRIA nõuete täitmata jätmist toetusreeglite kohaselt käsitleda erandliku asjaoluna või vääramatu jõuna ja sellisel juhul ei kaasne toetuste tagasinõudmist.