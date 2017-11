Eelmisel nädalal Rakveres pee­tud piimandusfoorumil esi­nes juba mitmendat aastat järjest ülemaailmse toidu- ja joogitoodete turu-uurin­gute firma GIRA esindaja Chris­tophe Lafougere. Eesti Põllu­majan­dus-Kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmuse hinnangul on ta väga tark ja huvitav esineja.

Christophe Lafougere andis intervjuu ka Maalehele.

Kuidas hindate Eesti piimandust?

Eesti on väga hea koht, kus piima toota – teil on suured farmid ja professionaalsed farmerid. Ma ise olen sellesse tootmisharusse armunud, sest piimatooted on suurepärased tooted ja neil on ka fantastiline turg. Samas on see väga raske turg, millega teiegi silmitsi seisate. Siiski arvan, et piimandusel on suur tulevik.