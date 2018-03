ELi audiitorid: põllumajanduskulutused peaksid põhinema ambitsioonikatel tulemuseesmärkidel

Euroopa Kontrollikoja tänase avalduse kohaselt peaksid ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) kulutused edaspidi põhinema ambitsioonikatel ja asjakohastel tulemuseesmärkidel, järgides samal ajal täielikult seaduslikkuse ja korrektsuse nõudeid.

Samuti peaks audiitorite sõnul vahendeid kasutama seal, kus nendega on võimalik saavutada märkimisväärselt suurt ELi lisaväärtust.

Kõnealune üleskutse esitatakse ÜPP tulevikku käsitlevas infodokumendis, mis koostati vastusena Euroopa Komisjoni teatisele toidu ja põllumajanduse tuleviku kohta pärast aastat 2020. Hetkel on käsil ÜPP läbivaatamine, kuna praegune seitsmeaastane ELi rahanduse kavandamisperiood lõpeb aastal 2020.

Audiitorite sõnul on mõningatel ÜPP meetmetel ebaselged eesmärgid. Näiteks viimase reformiga kehtestatud rohestamismeede (parandada ÜPP keskkonnatoimet), mis ei sisaldanud konkreetseid eesmärke keskkonna ja kliima toetamiseks. Eesmärgid tuleks võimaluse korral kvantifitseerida mitte ainult väljundite, vaid ka tulemuste ja mõju osas.

„Põllumajanduse rahalisi vahendeid võidakse eraldada valdkondadele, kus need tõenäoliselt täies mahus ära kasutatakse, mitte aga valdkondadele, kus need suunatakse kõige olulisemate vajaduste rahuldamisele ja tulemuste saavutamisele,“ ütles infodokumendi koostamise eest vastutav kontrollikoja liige João Figueiredo. „See näitab, et rõhk on pigem kulutustel kui tulemuslikkusel.“

Audiitorid tunnistavad, et komisjon on võtnud arvesse mitmeid kontrollikoja varasemate aastate soovitusi ning on teatanud oma kavatsusest luua uus tulemuspõhine raamistik. Sellegipoolest märgivad audiitorid, et osa statistikast ei vasta kontrollikoja eelmistes aruannetes esitatud kriteeriumidele ning et toetatavad meetmed on tõenäoliselt ka tulevikus sarnased varem toetatud meetmetega.

Käesoleval ajal puudub ELi statistikasüsteem, mis võimaldaks anda teavet põllumajanduses töötavate inimeste elatustaseme kohta. Audiitorid on korduvalt kutsunud üles esitama selliseid andmeid, mille eesmärk on tagada põllumajandusega tegeleva kogukonna õiglane elatustase ja muud ÜPP eesmärgid.

Komisjoni mõtteviisi põhielement on nn uus rakendamismudel, mis põhineb suuremal paindlikkusel ja subsidiaarsusel ning annab liikmesriikidele suurema vastutuse tulemuslikkuse eest. Audiitorite arvates vajatakse uue mudeli edukaks rakendamiseks:

usaldusväärsetel teaduslikel ja statistilistel tõenditel põhinevaid meetmeid, mis annavad selgelt soovitud tulemusi;

ELi eesmärkidega kooskõlastatud asjakohaseid, ambitsioonikaid ja kontrollitavaid eesmärke uute ÜPP strateegiakavade jaoks;

kindlat tegevuse seire- ja hindamisraamistikku;

usaldusväärset aruandlus- ja auditiahelat, mis annab kindlust nii vastavuse kui tulemuslikkuse kohta.